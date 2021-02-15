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Замначальника УМВД Самары заключен под стражу

15 февраля 2021 20:21
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предъявлено обвинение по статье "Получение взятки".

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области предъявлено обвинение заместителю начальника УМВД Самары по статье "Получение взятки".

По версии следствия, в марте 2011 года обвиняемый, занимая должность заместителя начальника оперативно-розыскной части криминальной милиции ГУВД СО, получил от гражданина взятку - автомобиля ВАЗ-212140, стоимостью более 300 тысяч рублей, за способствование в силу должностного положения незаконному бездействию в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, выраженного в непринятии подчиненными должностными лицами входящих в их служебные полномочия мер ответственности в случае выявления нарушений законодательства в противоправной деятельности взяткодателя и иных лиц.

Сегодня, решением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

По информации ГУ МВД России по Самарской области, в случае, если вина сотрудника будет установлена судом, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

 

Фото:    пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

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Комментарии

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