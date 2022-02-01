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Он обвиняется в служебном подлоге.
Замдиректора ГБУЗ «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр» пойдет под суд
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Замдиректора ГБУЗ «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр» пойдет под суд

1 февраля 2022 16:42
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Он обвиняется в служебном подлоге.

Завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора ГБУЗ «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр», обвиняемого в служебном подлоге.

По версии следствия, в июле 2020 года в рамках реализации в Самарской области национального проекта в области здравоохранения ГБУЗ «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр» (далее – МИАЦ), осуществлялась закупка оборудования для создания локально-вычислительной сети.

В целях приемки результатов исполнения контрактов была создана комиссия, председателем которой являлся обвиняемый.

"В соответствии с условиями одного из контрактов, поставщик принял на себя обязательства по поставке соответствующего оборудования для более чем 600 медицинских организаций Самарской области, цена контракта составила более 63 миллионов рублей. Кроме того, обязательства поставщика включали в себя не только поставку оборудования, но и его последующий монтаж, настройку, пуско-наладку и тестирование. Получателем результатов выполненных работ по условиям указанного контракта являлся МИАЦ", - сообщает пресс-служба СУ СК СО.

В декабре 2020 года к обвиняемому обратился генеральной директор организации-поставщика, который продемонстрировал ему часть документов о выполненных обязательствах и пояснил, что выполнение условий контракта в полном объеме к установленному сроку не представляется возможным.

Обвиняемый, являвшийся председателем комиссии по приемке результатов исполнения контракта, дал указание подчиненным сотрудникам, неосведомленным о частичном невыполнении поставщиком обязательств, подготовить заключение экспертизы по результатам поставки товара, на основании которого были составлены акты приемки-передачи оборудования и приемки-сдачи работ по его монтажу. Далее, обвиняемый поставил свою подпись в указанных документах, тем самым заверив заведомо ложный факт выполнения обязательств по контракту со стороны поставщика.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Фото:   СУ СК СО

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