Задержан заместитель главы Жигулевска, подозреваемый в посредничестве во взяточничестве

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Первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы Жигулевска по внутренней политике и социальным вопросам, подозреваемого в совершении преступления по статье "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере".

Возбуждено уголовное дело.

"По версии следствия, представитель общества с ограниченной ответственностью, основным направлением деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, заинтересованный в снижении недоимки по налогам и сборам, установленной в отношении организации актом налоговой проверки, обратился к заместителю главы городского округа Жигулевск с целью оказания последним помощи при решении указанного вопроса. На данное предложение подозреваемый ответил согласием и в период с мая по август 2021 года получил в качестве взятки денежные средства в размере 23 миллионов рублей, из ранее оговоренной суммы в размере 30 миллионов рублей, за совершение заведомо незаконных действий", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

В настоящее время подозреваемый задержан. Сотрудниками следственного управления проведены обыски по местам его проживания и работы, изъята необходимая документация.

Расследование уголовного дела продолжается.

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