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Задержан 52-летний житель Воронежской области, подозреваемый в убийстве семьи и взрыве отдела полиции

17 сентября 2021 15:30
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Мужчина оказал вооруженное сопротивление.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 52-летний житель Каменского района Воронежской области, подозреваемый в нападении на отдел полиции в городе Лиски и убийстве трех жителей Каменского района.

Сотрудник ДПС ОМВД России по Подгоренскому району и оперативник уголовного розыска заметили автомобиль подозреваемого около села Студенок. Мужчина оказал вооруженное сопротивление. Для его задержания полицейские применили огнестрельное оружие, в результате чего подозреваемый получил ранение. Пострадавших среди полицейских и гражданских лиц нет.

Задержанному оказана первая медицинская помощь на месте, сообщили в ГУ МВД СО.

Как передает ТАСС, по предварительным данным, 16 сентября мужчина на почве бытового конфликта убил знакомую семью, а затем направился к зданию ОМВД России по Лискинскому району, где при помощи взрывного устройства подорвал входную дверь здания отдела полиции. После этого он скрылся на автомобиле "Нива" и уехал в направлении города Острогожска Воронежской области. В результате взрыва сотрудник полиции 1995 года рождения получил осколочное ранение голени правой ноги, его жизни оно не угрожает. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело, возбужденное по четырем статьям УК РФ, в том числе о незаконном обороте оружия и взрывных устройств, в центральный аппарат СК.

 

Фото:   Яндекс.Новости

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