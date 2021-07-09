За получение взятки бывший замглавы Кинельского района района по решению суда заплатит крупный штраф

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Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю главы муниципального района Кинельский Самарской области Болдову Дмитрию. Он признан судом виновным по статье "Получение взятки в крупном размере".

"Судом и следствием установлено, что в 2019 году Болдов, являвшийся заместителем Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального района Кинельский Самарской области, получил от бенефициара общества с ограниченной ответственностью в качестве взятки денежные средства в размере 425 тысяч рублей, от предполагаемой суммы в 600 тысяч рублей, за содействие в трудоустройстве директора организации на руководящую должность в Администрации муниципального района Кинельский с целью дальнейшего лоббирования интересов представителей фирмы", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

Приговором суда Болдову назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 2 миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

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