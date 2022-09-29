За два дня в Самарской области задержано 15 преступников, находящихся в федеральном розыске

98

На территории региона проведен второй этап межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск».

Сотрудники оперативных подразделений и других служб УФСИН России по Самарской области совместно с правоохранительными органами осуществили комплекс мероприятий, направленных на розыск и задержание лиц, находящихся в федеральном розыске.

В результате задержано 15 преступников, осужденных за совершение преступлений различной степени тяжести.

Сотрудники УИС, проявившие себя с лучшей стороны, будут поощрены руководством регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области