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За два дня в Самарской области задержано 15 преступников, находящихся в федеральном розыске

29 сентября 2022 18:07
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На территории региона проведен второй этап межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск».

На территории региона проведен второй этап межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск».

Сотрудники оперативных подразделений и других служб УФСИН России по Самарской области совместно с правоохранительными органами осуществили комплекс мероприятий, направленных на розыск и задержание лиц, находящихся в федеральном розыске.

В результате задержано 15 преступников, осужденных за совершение преступлений различной степени тяжести.

Сотрудники УИС, проявившие себя с лучшей стороны, будут поощрены руководством регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:    пресс-служба УФСИН России по Самарской области

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