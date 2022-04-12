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Возбуждено уголовное дело по факту нападения бездомных собак на мальчика в Новокуйбышевске

12 апреля 2022 15:39
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Мальчик с множественными укушенными ранами был доставлен в медицинское учреждение.

Следственным отделом Новокуйбышевска по факту нападения собак на подростка возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

"По версии следствия, в марте 2022 года администрацией города был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев на территории города Новокуйбышевск. В результате недобросовестного исполнения подрядчиком обязательств, взятых на себя в рамках указанного соглашения, 9 апреля текущего года произошло нападение безнадзорных животных на подростка 2011 года рождения. Мальчик с множественными укушенными ранами был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Расследование уголовного дела продолжается.

 

Фото:   СУ СКР СО

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