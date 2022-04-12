Возбуждено уголовное дело по факту нападения бездомных собак на мальчика в Новокуйбышевске

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Следственным отделом Новокуйбышевска по факту нападения собак на подростка возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

"По версии следствия, в марте 2022 года администрацией города был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев на территории города Новокуйбышевск. В результате недобросовестного исполнения подрядчиком обязательств, взятых на себя в рамках указанного соглашения, 9 апреля текущего года произошло нападение безнадзорных животных на подростка 2011 года рождения. Мальчик с множественными укушенными ранами был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СКР СО