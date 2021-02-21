Водитель отсудил у дилера более 7 млн рублей из-за образовавшейся в машине плесени и грибка

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Житель Челябинска отсудил у дилера 7,3 млн рублей за купленный Volkswagen Touareg. Этот автомобиль мужчина приобрел летом 2018 года в автоцентре «Гольфтрим». Не прошло и года, как он стал замечать, что из-за повышенной влажности у авто запотевают стекла, после дождя или мойки кузова в салоне появляется неприятный запах.

Владелец автомобиля несколько раз обращался к дилеру за гарантийным ремонтом, но ожидаемого результата не было. В процессе ремонта у автомобиля была повреждена крыша, разодрана обшивка салона и уплотнитель багажника, сломано крепление плафона освещения и система откидывания задних сидений.

Когда в октябре 2019 года владелец автомобиля Владимир обратился в салон с письменной претензией и требованием разорвать договор купли-продажи, он не получил ответ. После этого мужчина обратился в суд. К этому моменту салон автомобиля был пропитан влагой, внутри образовалась плесень и грибок. Водитель сообщил, что из-за находящихся в воздухе спор плесени у его ребенка появились приступы аллергии в виде удушья.

Судебная экспертиза показала, что причиной воды внутри автомобиля стал не присоединенный к дренажу панорамной крыши шланг для стока воды. Своевременная ликвидация этого дефекта могла бы решить все возникшие проблемы – грибок и плесень не появились бы. Но исправление дефекта на данном этапе проблему не решит.

Суд принял сторону владельца автомобиля и постановил взыскать уплаченные за покупку авто 5 млн рублей, а также штраф за невыполнение требований потребителя и расходы по оплате пошлины. Итоговая сумма взыскания составила 7,3 млн рублей, передает samarskie-voditeli.ru.

Фото: pixabay