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 Верховный суд запретил разводить сельскохозяйственных животных на садовых участках

20 сентября 2021 22:28
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В суде рассмотрели случай жительницы Волгоградской области, у которой на участке Госинспекция по использованию и охране земель обнаружила курятник.

Верховный суд подтвердил запрет россиянам держать сельскохозяйственных животных на землях, предназначенных для садоводства, передает РИА Новости со ссылкой на "Российскую газету".

В суде рассмотрели случай жительницы Волгоградской области, у которой на участке Госинспекция по использованию и охране земель обнаружила курятник. На участке было разрешено только садоводство. Женщину оштрафовали на десять тысяч рублей - минимальное наказание для такого административного правонарушения.

"Принцип деления земель по целевому назначению призван обеспечить эффективное использование и одновременно охрану земли как важнейшего компонента окружающей среды; этой же цели служат положения статьи 42 Земельного кодекса РФ, возлагающие на собственников земельных участков обязанность использовать их в соответствии с разрешенным видом использования и целевым назначением", - говорится в комментарии ВС РФ.

Суд указал, что собственники и арендаторы земельных участков обязаны использовать их в соответствии с целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

Штраф назначается в размере от десяти тысяч рублей до 20 тысяч рублей.

"Заводить скот можно в том случае, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству", — пояснила в беседе с "Российской газетой" член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Также юрист добавила, что на садовом участке допускается нахождение пчелиных ульев с соблюдением требований о ветеринарном содержании насекомых.

 

Фото:   pixabay

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