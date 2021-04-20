Верховный суд Республики Крым приговорил к пожизненному лишению свободы отчима убитой пятилетней девочки

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Верховный суд Республики Крым приговорил к пожизненному лишению свободы гражданина Украины, отчима пятилетней девочки, убитой в ноябре 2019 года в Раздольненском районе Крыма, передает ТАСС. Об этом в понедельник сообщается на сайте СК России.

Суд установил, что отчим утопил падчерицу во время купания в ванной, вывез тело ребенка из дома и закопал недалеко от места жительства. После этого мужчина забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном на Украину, однако ему этого сделать не удалось. По возвращении домой он сообщил в правоохранительные органы об исчезновении девочки.

"На основании собранных Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю доказательств Верховный суд Республики Крым вынес обвинительный приговор гражданину Украины, проживавшему в селе Кропоткино Раздольненского района. Он признан виновным в убийстве своей малолетней падчерицы, приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Эксперты установили причастность мужчины к исчезновению девочки при исследовании на полиграфе. В ходе дальнейшего допроса он дал следователям признательные показания в совершении убийства ребенка.

Поиски девочки 2013 года рождения, которая якобы ушла из дома в селе Кропоткино Раздольненского района в неизвестном направлении 12 ноября 2019 года, вели волонтеры, местные жители и сотрудники правоохранительных органов. 15 ноября было найдено тело ребенка.

Фото: СК РФ / ТАСС