В Волжском районе молодой человек поссорился с бывшей женой и поджог дом ее матери

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Житель Волжского района, обвиняемый в покушении на убийство общеопасным способом и уничтожении имущества путем поджога, предстанет перед судом.



В мае 2021 года молодой человек после ссоры с бывшей супругой решил поджечь дом матери последней в поселке Черновском Волжского района Самарской области.

Ночью он облил горючей жидкостью стену веранды дома бывшей тещи и поджег его. Убедившись, что веранда дома охвачена огнем, он скрылся с места происшествия.

"Однако, умысел обвиняемого, направленный на причинение смерти потерпевшей не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам, так как женщина, проснувшись и увидев возгорание, покинула дом. Кроме того, в результате преступных действий обвиняемого было уничтожено имущество потерпевшей, что повлекло причинение материального вреда последней на сумму более 300 тысяч рублей", - сообщили в СУ СК СО.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay