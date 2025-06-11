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В Тольятти полицейские пресекли деятельность незаконного игорного заведения

11 июня 2025 15:24
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Полицейские установили, что местная жительница организовала в одном из офисных зданий незаконную игорную деятельность с использованием игорного оборудования вне игровой зоны.

Сотрудниками полиции в Тольятти изъяты оборудование и предметы, с помощью которого осуществлялось проведение незаконных азартных игр.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Тольятти в ходе проведения оперативных мероприятий выявлен и пресечен факт незаконной организации и проведения азартных игр на территории Автозаводского района.

Полицейские установили, что местная жительница 1985 года рождения организовала в одном из офисных зданий на улице Дзержинского незаконную игорную деятельность с использованием игорного оборудования вне игровой зоны.

В присутствии понятых оперативники изъяли оборудование, с помощью которого осуществлялся выход в сеть Интернет для проведения незаконных азартных игр: 19 системных блоков, мониторы, клавиатуры, ресивер от видеонаблюдения, сотовый телефон, маршрутизаторы и денежные средства.

Женщину полицейские доставили в СК России по Самарской области.

По материалам, собранным сотрудниками полиции следственным органом принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Самарской области

Теги: Тольятти

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