В Тольятти осужден мужчина, который убил женщину отказавшую ему в проведении ремонтных работ в своей квартире

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Установлено, что 9 февраля 2022 года у осужденного и жительницы одного из многоквартирных домов Тольятти, в ходе обсуждения проведения ремонтных работ в квартире последней и последующего ее отказа от услуг мужчины произошла ссора.

"В ходе конфликта мужчина нанес женщине множественные удары в область расположения жизненно важных органов, после чего взял нож, найденный на кухне потерпевшей, и нанес ей не менее трех ударов. Ввиду активного сопротивления со стороны потерпевшей, осужденный сдавил ее дыхательные пути веревкой, тем самым перекрыв доступ кислорода. В результате указанных преступных действий женщина скончалась на месте происшествия. Осужденный скрылся с места происшествия и предпринял попытку покинуть территорию Российской Федерации, однако, был задержан сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Судом мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: СУ СКР СО