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В Тольятти гендиректора организации, обвиняемого в мошенничестве при получении субсидий, ждет суд

3 августа 2022 16:12
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Общая сумма ущерба, причиненного бюджету Самарской области противоправными действиями обвиняемого, составила более 2 миллионов 700 тысяч рублей.

Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО ИКЦ «РТЦ ОБЖ», обвиняемого по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".

"По версии следствия, в период с сентября по декабрь 2019 года обвиняемый неоднократно изготавливал и предоставлял в уполномоченное казенное учреждение заявление о предоставлении субсидии на возмещение затрат на профессиональное образование работников предпенсионного возраста, содержащие заведомо ложные сведения о лицах, являющихся работниками возглавляемой им организации. При этом, трудоустраивать данных граждан и производить их обучение обвиняемый не намеревался. Данные документы послужили основанием для заключения с последним договора на предоставление субсидии. Общая сумма ущерба, причиненного бюджету Самарской области противоправными действиями обвиняемого, составила более 2 миллионов 700 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО. 

Часть указанных денежные средства были переведены обвиняемым с расчетного счета организации на личный счет, после чего он распорядился ими по своему усмотрению, оставшуюся часть  обвиняемый направил на ведение текущей финансово-хозяйственной деятельности организации.

Уголовное дело  в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Фото:   СУ СКР СО

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