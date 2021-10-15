В Тольятти директор​ фирмы - «однодневки» подозревается ​ в неправомерном обороте средств электронных платежей

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Директор​ фирмы - «однодневки» ​ за денежное вознаграждение передала третьим ​ лицам коды доступа к одной из финансовых систем.

Сотрудниками отделения раскрытия экономических и коррупционных преступлений совершенных на территории Центрального района отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Тольятти выявлен факт неправомерного оборота средств электронных платежей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств".

Сотрудниками полиции задержана 51-летняя, ранее не судимая местная жительница. В ходе оперативно-розыскных мероприятий проведены ​обыски​ и выемки. Изъятые предметы и документы, подтвердили ​противоправную деятельность подозреваемой.

"Из собранных материалов следует: фигурантка ​ уголовного дела, являясь директором​ фирмы - «однодневки», ​ обратилась в отделение одного из банков, где получила от сотрудника логин и пароль для доступа к одной из финансовых систем, которые ​ являются электронными средствами платежей.

После этого, ​по версии сотрудников полиции, злоумышленница ​ передала третьим ​ лицам полученные коды доступа, таким образом, сбыла за 5 тысяч рублей электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД СО.

Санкция инкриминируемой подозреваемой статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей.​

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие по уголовному делу продолжается.