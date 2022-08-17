В Сызрани жительница коммунальной квартиры складировала в своей комнате уличный мусор

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Судебные приставы Сызрани обязали жительницу коммунальной квартиры убрать складируемый уличный мусор и произвести дезинфекцию жилого помещения от тараканов и грызунов.

На протяжении длительного времени жительница Сызрани осложняла быт своим соседям. Уличный мусор, складируемый ею в своей комнате и в местах общего пользования, стал причиной антисанитарии. Жилплощадь заселили грызуны и тараканы, что стало последней каплей в чашу терпения соседа, который обратился с заявлением в суд. Изучив материалы дела, суд обязал гражданку ликвидировать складируемый мусор и произвести дезинфекцию жилого помещения и мест общего пользования.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель разъяснил должнице, что в случае неисполнения требований исполнительного документа к ней будут применены меры принудительного характера. Однако аргументы сотрудника Службы не побудили женщину исполнить решение суда в установленный срок. В связи с этим судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с местной жительницы исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Ее также предупредили об административной ответственности.

Во вновь установленный судебным приставом-исполнителем срок должница не исполнила требования суда. В отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении и назначен штраф.

Данные меры воздействия дали свой результат. Должница убрала мусор и произвела дезинфекцию жилого помещения, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области