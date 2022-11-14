В Сызрани завершено расследование уголовного дела по факту жестокого убийства рыбака

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Сотрудниками следственного отдела Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1997 года рождения, обвиняемого в совершении убийства, сопряженного с разбоем.

По версии следствия, в сентябре 2021 обвиняемый вместе с местным жителем отправились на рыбалку в Ульяновскую область на лодке последнего. В район села Паньшино они остановились для рыбной ловли.

После рыбалки владелец лодки потребовал от обвиняемого 15 тысяч рублей, на что получил отказ ввиду отсутствия у последнего данной суммы в полном объеме.

"В ходе возникшей ссоры обвиняемый нанес оппоненту не менее 11 ударов ножом в область расположения жизненно важных органов, после чего с целью сокрытия следов совершенного преступления взял веревку, к концу которой привязан металлический якорь, а второй конец привязал к шее погибшего, после чего сбросил тело в воду. Далее обвиняемый, используя указанное маломерное судно, вернулся к берегу реки Сызранка, где находилось заранее приготовленное транспортное средство, с помощью которого мужчина вывез принадлежащее погибшему имущество на общую сумму более 285 тысяч рублей! - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО