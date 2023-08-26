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В Сызрани  мужчина взял палетку с пивом в магазине и ушел не оплатив

26 августа 2023 13:34
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Момент хищения 16 банок пива попал на камеры видеонаблюдения.

В дежурную часть отделения полиции Сызрани в начале августа текущего года обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что неизвестный гражданин из помещения торговой точки в вечернее время открыто похитил 16 банок пива, игнорируя законные требования сотрудников магазина об оплате товара. Материальный ущерб потерпевшая сторона оценила на сумму более 1 200 рублей.

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, составили ориентировку с приметами злоумышленника и распространили среди личного состава.

Старший участковый уполномоченный капитан полиции Сергей Леднев получил ориентировку с приметами разыскиваемого, проверяя поднадзорных на своем административном участке. Полицейский узнал в злоумышленнике ранее судимого местного жителя и, располагая сведениями о его возможном местонахождении, задержал мужчину. Тот признался, что пиво похитил для личного употребления.

По сведениям сотрудников полиции, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и грабеж. Судом ему назначен административный надзор по которому, освободившись из мест лишения свободы, он обязан соблюдать определенные административные ограничения.   

 Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям на территории Сызранского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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