В Сызрани мужчина хранил дома боеприпасы

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Сызранские полицейские получили оперативную информацию о том, что, что 37-летний местный житель причастен к незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасов. Сотрудники полиции провели осмотр квартиры, где фактически проживает подозреваемый, в ходе которого обнаружили и изъяли 98 предметов внешне похожих на патроны. Так же в квартире в установленном законе порядке хранилось гладкоствольное ружьё ИЖ-58 12 калибра.

Изъятое полицейские направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел МУ МВД России «Сызранское». Согласно полученным результатам, подозреваемый хранил в сейфе, изготовленные промышленным способом патроны калибров 5,6; 7,62; 5,45х39; 7,65 и 9 мм. По заключению проведенной экспертизы все 98 патронов являются пригодными для произведения выстрела.

Со слов задержанного, патроны и ружье достались ему в наследство от покойного отца. В 2006 году он вступил в права наследства и оформил разрешение на ношение и хранение огнестрельного гладкоствольного оружия. О том, что необходимо утилизировать или сдать на хранение в полицию боеприпасы не подходящие по калибру к ружью и запрещено хранить патроны без разрешения он, якобы, не знал.

Следственным Управлением МУ МВД России "Сызранское" предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные хранение боеприпасов) завершено и с обвинительным заключением в отношении мужчины направлено в суд для принятия решения по существу.

У подозреваемого в установленном законе порядке изъято гладкоствольное ружьё ИЖ-58 12 калибра.

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые к вам попали любым способом, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел.

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», освобождается от уголовной ответственности. Добровольной сдачей считается выдача лицом предметов вооружения по собственной воле, или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности их хранения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО