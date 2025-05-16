В следственном изоляторе №1 УФСИН СО возбуждено уголовное дело в отношении осуждённого за пропаганду экстремистской идеологии

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В ходе проведения оперативно-служебных мероприятий в СИЗО-1 установлено, что осуждённый Е., находясь на территории учреждения, осуществлял распространение идеологии запрещённого на территории Российской Федерации международного общественного движения «АУЕ» среди других содержащихся в учреждении лиц.

По результатам проведённой проверки 04 апреля 2025 года следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации либо участие в такой деятельности), сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области