В селе Обшаровка учреждение регулярно сбрасывало в реку Ерыкла сточные воды

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В селе Обшаровка одно из учреждений регулярно сбрасывало в реку Ерыкла сточные воды с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Исполняя решение суда, судебный пристав-исполнитель вручил ответственному лицу требование о прекращении сброса. При этом подтвердить тот факт, что водный ресурс не загрязняется, необходимо документально.

Учреждение требование проигнорировало. Судебный пристав составил в отношении должника административный протокол. Суд оштрафовал организацию на 50 тысяч рублей.

На данный момент перед органом местного самоуправления стоит вопрос реконструкции очистных сооружений. Исполнение решения суда по данному делу находится на контроле у судебных приставов Приволжского района Самарской области. Сотрудниками Службы будут регулярно осуществляться проверки на предмет незаконного сброса сточных вод в реку, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области