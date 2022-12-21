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В Самарской области задержан мужчина за убийство, совершенное в 2008 году

21 декабря 2022 18:34
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В 2009 году было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения местного жителя 1940 года рождения.

В 2009 году следственным отделом Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" - по факту исчезновения местного жителя 1940 года рождения. С заявлением о пропаже отца обратился сын потерпевшего, указав, что его отец ушел из дома и не вернулся.

Следствию удалось установить обстоятельства, предшествующие дню пропажи 68-летнего мужчины, круг лиц с кем он виделся и общался, но вот тело потерпевшего так и не было обнаружено.  

В октябре 2022 года житель села Утевка сообщил правоохранителям о том, что во время проведения земляных работ на придомовом участке, он обнаружил останки человеческих костей.

Была проведена генетическая экспертиза, по результатам которой установлено совпадение генетического профиля пропавшего в 2008 году мужчины.

После комплекса проведенных следственных действий и оперативных мероприятий совместно с сотрудниками подразделений ГУ МВД России по Самарской области удалось установить подозреваемого в совершении убийства. Им оказался пасынок потерпевшего.

По версии следствия, летом 2008 года потерпевший у себя дома распивал спиртные напитки со своими родственниками и знакомыми. В какой-то момент его пасынок, 1972 года рождения, стал требовать денег на спиртное.

"Услышав отказ, подозреваемый причинил своему отчиму телесные повреждения, несовместимые с жизнью, а затем вынес его тело и закопал  на одном из заброшенных земельных участков", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. 

 

Фрто:  пресс-служба СУ СКР СО

 

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