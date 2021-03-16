В Самарской области задержан автомобиль с фруктами: 20 тонн помело оказались без документов

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Мобильной группой Самарской таможни в районе села Большая Глушица (Самарская область) было остановлено автотранспортное средство, перевозящее фрукты. В грузовом отсеке находились коробки с помело. При проверке документов сотрудникам таможни не удалось установить происхождение товара, фитосанитарные документы также отсутствовали.

Общий вес груза превысил 20 тонн.

Фрукты были переданы в Россельхознадзор по Оренбургской области для дополнительной проверки. Перевозимый товар относится к подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из Казахстана, пояснили в Управлении Россельхознадзора по Оренбургской области. Автотранспортное средство вместе с товаром было выдворено на территорию Казахстана, передает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни