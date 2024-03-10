В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в котором погибли женщина и двое детей

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Сегодня после тушения пожара в частном жилом доме, расположенном в Челно-Вершинском районе Самарской области, было обнаружено тело 61-летней женщины, без признаков жизни. 6-летняя девочка и 4-летний мальчик доставлены в медицинское учреждение, где впоследствии скончались.

По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности электропроводки.

По данному факту Шенталинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ. По уголовном уделу проведен осмотр места происшествия, установлены погибшие лица, назначены первоначальные судебные экспертизы, проводятся другие следственные действия, направленные на установление обстоятельства произошедшего и причин пожара, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО