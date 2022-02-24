В Самарской области собираются ужесточить антиалкогольный закон.

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Подробности рассказали представители регионального Министерства промышленности и торговли.

— Местные жители недовольны размещением кафе и баров в жилых домах. Посетители таких заведений часто нарушают общественный порядок во дворах и на детских площадках, — пояснили авторы законопроекта.

Чиновники нашли решение этой проблемы. Они предлагают увеличить требования по минимальной площади «разливаек» в жилых домах с 50 до 75 квадратных метров.

Также Минпромторг предложил запретить продавать пиво в нестационарных точках питания.

— Ограничения позволят сократить количество кафе и баров, на которые жалуются горожане, — объяснили свою точку зрения чиновники.

Сейчас законопроект проходит антикоррупционную экспертизу. Она закончится 4 марта. После этого документы должны направить на рассмотрение в губернскую думу. Последним шагом станет подписание законопроекта губернатором Самарской области.

Сейчас в Самарской области действуют несколько ограничений, связанных с продажей алкоголя. Во-первых, требование по минимальной площади «разливаек» пока что составляет 50 квадратных метров. Во-вторых, в регионе увеличили время торговли спиртным в магазинах. Если раньше сделать это можно было с 10:00 до 22:00, то теперь — с 08:00 до 23:00.

А по поводу продажи спиртных напитков в заведениях общепита в Самарской области давно идет спор. Губдума приняла поправки о снятии ограничений. А вот губернатор Самарской области Дмитрий Азаров их не подписал, пишет 63.ру.