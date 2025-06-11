В Самарской области осужден экс-заместитель главы Безенчукского района

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Собранные Безенчукским межрайонным следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему первому заместителю главы администрации Безенчукского района Самарской области. Он признан виновным по статьям "Превышение должностных полномочий", "Получение взятки в крупном размере", "Халатность".



Установлено, что в период с 2021 года по 2022 год осужденный получил от представителя организации взятку на общую сумму более 280 тысяч рублей за заключение четырех муниципальных контрактов на водообеспечение объектов Безенчукского района.

В 2022 году из-за допущенной халатности и отсутствия контроля со стороны бывшего первого заместителя главы района за завершением строительства дома по государственной программе подрядчиком были нарушены сроки сдачи жилого дома на один год, что привело к нарушению прав 47 переселенцев. В настоящее время указанные граждане получили жилье, их права восстановлены. Кроме того, осужденный, превышая свои должностные полномочия, привлекал подчиненных сотрудников к отделочным и клининговым работам на указанном строительном объекте, которые должны были выполняться силами подрядчика, что привело к необоснованному перечислению бюджетных денежных средств за выполненные работы подрядной организации.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 845 тысяч рублей с лишением права занимать в государственных органах и органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 3 года, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

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