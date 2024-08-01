В Самарской области молодой человек предстанет перед судом за причинении смерти по неосторожности

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Красноярским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.

13 августа 2023 года молодой человек арендовал сапборд, на котором вместе со своими знакомыми – двумя несовершеннолетними девушками, поплыл по реке Сок.

На значительном расстоянии от берега произошло опрокидывание спортивного инвентаря при его развороте, в результате чего все присутствующие на сапборде упали в воду. Одну из девушек, которая не умела плавать, спасти не удалось.

По версии следствия, происшествие произошло из-за нарушения обвиняемым правил эксплуатации спортивного инвентаря, в том числе: нахождение на нем более двух человек одновременно и без спасательных жилетов, на территории не являющейся официальным (задекларированным) пляжем.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО