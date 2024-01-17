В Самарской области будут судить водителя, по вине которого погибли 6 человек

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Большеглушицким межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По версии следствия, 27 июня 2023 года на 109 км автодороги «Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан» водитель автомобиля «Hyundai Elantra», двигаясь в сторону села Большая Черниговка, нарушил ПДД, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Honda Stepwgn» под управлением мужчины 1998 года рождения.

В результате ДТП четверо пассажиров «Hyundai Elantra», а также водитель и пассажир «Honda Stepwgn» погибли, еще 4 пассажира «Honda Stepwgn» получили повреждения различной степени тяжести.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СКР СО.