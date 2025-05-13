В Самарской области 17-летний подросток задержан за пособничество мошенникам

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По версии оперативников задержанный причастен к хищению более 2 млн. рублей у пенсионеров.

В мае текущего года в УМВД России по г. Тольятти с заявлениями обратились 89-летняя женщина и 77-летний мужчина, пострадавшие от рук аферистов. У тольяттинцев мошенники похитили более двух миллионов рублей. Полицейские опросили пострадавших, провели технические мероприятия, направили запросы в различные организации и получили ответы.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что местные жители находились дома, когда им на стационарный телефон поступал звонок от неизвестного. В обоих случаях, звонивший сообщил пенсионерам, что их родственники стали виновниками дорожно-транспортных происшествий. Тольяттинцев убеждали, что избежать уголовного наказания можно, передав «стажеру» денежные средства. Далее к ним приезжал молодой человек, которому они отдавали свои сбережения.

Как установлено полицейскими, незнакомцы общались беспрерывно с потерпевшими по телефону, не давая возможности связаться с близкими, пока к ним на такси не приезжал молодой человек. Когда «стажер» уезжал, а его сообщник переставал звонить, потерпевшие связывались с родственниками и понимали, что стали жертвами мошенников.

Сотрудники уголовного розыска Управления Тольятти в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в дистанционном мошенничестве. Им оказался 17-летний тольяттинец.

По версии оперативников, задержанный за денежное вознаграждение, выполняя инструкции неустановленного куратора из переписки в мессенджере, приезжал к пенсионерам и получал от них деньги, которые якобы предназначались для передачи правоохранителям за не привлечение к ответственности виновных в ДТП родственников.

Молодой человек, допрошенный в качестве подозреваемого, пояснил, что похищенные денежные средства он перевел на расчетные счета, указанные его работодателем в социальной сети.

По версии сотрудников уголовного розыска, на счету у молодого человека как минимум два эпизода мошеннических действий. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.

Возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба). Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО