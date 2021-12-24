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В Самаре задержали адвоката, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве

24 декабря 2021 17:35
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Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Самары задержали адвоката городской коллегии адвокатов, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве.

По данным оперативников, в ноябре текущего года, мужчина, находясь в одном из развлекательных центров Самары, получил денежные средства от жительницы Самары - индивидуального предпринимателя.

Как он пояснил женщине, 900 тыс. рублей он планирует передать сотрудникам контролирующих организаций за не привлечение ее к административной ответственности по выявленному в ноябре текущего года факту незаконного хранения и реализации слабых и крепких алкогольных напитков.

В настоящее время по материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере".

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двух миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

Теги: Уголовное дело

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