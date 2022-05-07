В Самаре задержали водителя иномарки с поддельными правами

Сотрудники ГИБДД на 23 км Московского шоссе областного центра остановили для проверки документов водителя легкового автомобиля «Renault LOGAN».
В ходе проверки документов гражданин одного из соседних государств предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.
"Инспекторы изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено, что документ изготовлен с помощью копировально-множительного оборудования репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки", - сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
По данным полицейских, ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.
Задержанный признал свою вину и пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение заказал и приобрел за 25 тысяч рублей через интернет.
Уголовное дело об использовании поддельного водительского удостоверения направлено в суд Самары.
Фото: ГУ МВД СО