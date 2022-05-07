В Самаре задержали водителя иномарки с поддельными правами

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Сотрудники ГИБДД на 23 км Московского шоссе областного центра остановили для проверки документов водителя легкового автомобиля «Renault LOGAN».

В ходе проверки документов гражданин одного из соседних государств предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.

"Инспекторы изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено, что документ изготовлен с помощью копировально-множительного оборудования репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки", - сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

По данным полицейских, ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Задержанный признал свою вину и пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение заказал и приобрел за 25 тысяч рублей через интернет.

Уголовное дело об использовании поддельного водительского удостоверения направлено в суд Самары.

Фото: ГУ МВД СО