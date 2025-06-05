В Самаре возбуждено уголовное дело по факту травмирования пассажирки автобуса

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В соцмедиа размещена информация о том, что 2 июня 2025 года в Самаре водитель автобуса, не убедившись в том, что все пассажиры вышли на остановке из автобуса, начал движение и закрыл дверь, зажав руку пожилой пассажирке. В результате чего женщина получила телесные повреждения и обратилась за медицинской помощью.

По поручению исполняющего обязанности руководителя СУ СКР СО Александра Воеводина возбуждено уголовное дело по "Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности".

В ходе расследования уголовного дела будут допрошены водитель и очевидцы происшествия, представители компании-перевозчика, назначены необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан.