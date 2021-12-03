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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников ИК-6 после побега осужденного

3 декабря 2021 21:36
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Осужденный совершил побег из-под охраны временного караула.

Следственным отделом по Красноглинскому району по факту халатности сотрудников ИК-6 возбуждено уголовное дело.

"2 декабря 2021 года осужденный, отбывающий наказание в указанном исправительном учреждении, совершил побег из-под охраны временного караула. В ходе расследования уголовного дела установлено, что мужчина осуществлял ремонтные работы в здании ведомственной столовой, находящейся на прилегающей к учреждению территории. В следствие халатности, допущенной должностными лицами ИК-6, мужчине удалось покинуть здание через окно первого этажа", - сообщает пресс-служба СУ СК СО. 

Расследование уголовного дела продолжается.

 

Фото:   СУ СК СО

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