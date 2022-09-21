В Самаре возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины при работе на экструзионно-выдувном аппарате

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Сотрудниками следственного управления возбуждено уголовное дело по факту гибели упаковщицы при производстве работ в Куйбышевском районе города Самары.

"По версии следствия, 17 сентября 2022 года в ходе выполнения работ на экструзионно-выдувном аппарате, находящемся в помещении ангара, принадлежащего организации, основным направлением деятельности которого является производство пластмассовых изделий для упаковки товаров, упаковщица получила травмирующее воздействие подвижными частями вышеуказанного аппарата. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. В рамках расследования уголовного дела сотрудниками следственного управления будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за соблюдение требований охраны труда.

Фото: СУ СКР СО