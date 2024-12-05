В Самаре суд вынес приговор обвиняемому в незаконном обороте наркотиков в крупном размере

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Кировский районный суд города Самары вынес приговор обвиняемому в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере.

В конце февраля 2024 года на железнодорожной станции Средневолжская сотрудники Самарского линейного отдела полиции задержали 30-летного гражданина, находящегося в наркотическом опьянении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, было установлено, что наркотик указанный гражданин приобрел возле одного из домов по улице Олимпийской Кировского района города Самары. Сотрудники Самарского ЛОП совместно с оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Средневолжского ЛУ установили мужчину, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств. Им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый житель Самары 1980 года рождения.

В ходе обыска в его квартире были обнаружены и изъяты две десятилитровые и две пятилитровые пластиковые емкости со спрессованным веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета, несколько стеклянных банок с веществом растительного происхождения, пластиковая коробка и целлофановый пакет с пакетиками из под чая, внутри которых также находилось вещество растительного происхождения. Согласно справкам об исследовании указанным веществом является наркотическое средство каннабис (марихуана) общей массой более 3 килограммов.

Кроме этого в морозильной камере холодильника обнаружено и изъято 8 марлевых мешочков с веществом зеленого цвета твердой консистенции. Согласно справки эксперта данным веществом является наркотическое средство гашиш общей массой более 700 грамм.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что мужчина вырастил наркосодержащие растения конопли на дачном участке в Кировском районе города Самары и незаконно хранил с целью дальнейшего сбыта неограниченному кругу лиц.

Доказательства по уголовному делу, собранные следователем самарской транспортной полиции, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Гражданин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228.1 УК РФ и ч.3 ст. 30 ч. п. «г» 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет и 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Решение вступило в законную силу.

Фото: пресс-служба Самарского ЛОП