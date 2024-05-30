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В Самаре сотрудники транспортной полиции пресекли факт взятки в крупном размере должностным лицом

30 мая 2024 19:23
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Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте выявлен директор транспортного высшего учебного заведения, подозреваемый во взяточничестве.

Транспортными полицейскими установлено, что 30 мая 2024 года подозреваемый получил от предпринимателя взятку за оказание услуг по нелегальному размещению плавучей бани на территории учебно-спортивной базы филиала на р. Сухой Самарке в Куйбышевском районе Самары, а также подключение коммерческого объекта к электрообеспечению и коммуникациям университета.

Подозреваемый был задержан полицейскими при содействии сотрудников ОМОН «Смерч» (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области при передачи незаконного денежного вознаграждения. В настоящее время оперативниками устанавливается возможная причастность подозреваемого к совершению других противоправных фактов.

По материалам сотрудников Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Максимальное наказание, - предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до двенадцати лет, сообщает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

 

 

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Теги: Самара Уголовное дело

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