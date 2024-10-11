В Самаре председателю правления жилищного кооператива судом вынесен приговор по делу о мошенничестве 

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Собранные Ленинским межрайонным следственным отделом Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора председателю правления жилищного кооператива. Она признана виновной совершении преступлений по статьям "Хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения" и "Коммерческий подкуп в крупном размере".

Установлено, что в 2020 году осужденная получила 290 тысяч рублей от представителя общества с ограниченной ответственностью за заключение с данной организацией, выступающей в качестве подрядчика по договору на выполнение проектно-изыскательной документации по многоквартирному жилому дому, расположенному по улице Вольской в городе Самаре. В этом же году она получила от представителя той же организации 395 тысяч рублей, под предлогом передачи их председателю другого жилищного кооператива за заключение аналогичного договора по многоквартирному жилому, но обратила денежные средства в свою пользу.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 2 года 6 месяцев и штрафом в размере 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.