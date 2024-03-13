Я нашел ошибку
Главные новости:
По результату игры, победившие команды отправятся в финал, который состоится в Саранск.
В Историческом парке Самары прошел Полуфинал регионального этапа интеллектуальной Олимпиады «IQ ПФО» среди студентов
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Самаре председатель правления ЖК, обвиняемая в коммерческом подкупе и мошенничестве, ответит перед судом
По результатам медицинской экспертизы установлено, что смерть ребенка наступила в результате черепно-мозговой травмы.
В Сызрани задержаны женщина и ее сожитель после обнаружения тела 9-месячного ребенка в их квартире
В Самарской области в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет более 500 мероприятий.
В Самаре обсудили подготовку к празднованию Дня Победы
Представитель сборной Самарской области Леонид Рудниченко стал победителем соревнований в дисциплине слалом.
В Мурманской области прошли всероссийские соревнования среди юношей и девушек по горнолыжному спорту
Супруги сообщили о рождении дочери в четвертый день рождения сына Вагана.
78-летний Евгений Петросян и Татьяна Брухунова сообщили о рождении дочери
Первая частная японская ракета со спутником взорвалась сразу после пуска
С начала года в Самарской области произошло 23 случая отравления людей угарным газом, пострадало 52 человека, погибло 8 человек, 2 из которых -дети.
ГУ МЧС СО: сoблюдaйтe правила обращения с бытовым газом
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.88
0.25
EUR 99.36
0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Историческом парке Самары прошел Полуфинал регионального этапа интеллектуальной Олимпиады «IQ ПФО» среди студентов
Работодатели и соискатели встретятся на ярмарке трудоустройства в Самарской области
Масленица в Этнопарке дружбы народов в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре председатель правления ЖК, обвиняемая в коммерческом подкупе и мошенничестве, ответит перед судом

13 марта 2024 20:46
190
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ленинским межрайонным следственным отделом Самары завершено расследование уголовного дела в отношении председателя правления жилищного кооператива, обвиняемой по статьям "Хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения" и "Коммерческий подкуп в крупном размере".

В 2020 году обвиняемая получила 290 тысяч рублей от представителя общества с ограниченной ответственностью за заключение с данной организацией, выступающей в качестве подрядчика, договора на выполнение проектно-изыскательной документации по многоквартирному жилому дому по улице Вольской в городе Самаре. В этом же году она получила от представителя той же организации 395 тысяч рублей, под предлогом передачи их председателю другого жилищного кооператива за заключение аналогичного договора по второму многоквартирному жилому дому по улице Вольской в Самаре, но обратила денежные средства в свою пользу.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному осуществляется сотрудниами подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   pxhere.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет более 500 мероприятий.
13 марта 2024  20:11
В Самаре обсудили подготовку к празднованию Дня Победы
172
Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым оценили результаты совместной работы в 2023 году, обсудили наиболее актуальные вопросы, задачи и перспективы развития отрасли.
13 марта 2024  17:12
Во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоялось расширенное заседание коллегии минспорта СО
183
Губернатор Дмитрий Азаров примет участие в программе «Главная тема» 13 марта в 19:00
13 марта 2024  13:29
Губернатор Дмитрий Азаров примет участие в программе «Главная тема» 13 марта в 19:00
320
Сегодня в прямом эфире на вопросы ответит министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская
13 марта 2024  13:25
Сегодня в прямом эфире на вопросы ответит министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская
305
В Волжском районе в 2024 году по нацпроекту продолжат ремонт значимых региональных трасс
13 марта 2024  10:54
В Волжском районе в 2024 году по нацпроекту продолжат ремонт значимых региональных трасс
260
Весь список