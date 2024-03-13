В Самаре председатель правления ЖК, обвиняемая в коммерческом подкупе и мошенничестве, ответит перед судом

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Ленинским межрайонным следственным отделом Самары завершено расследование уголовного дела в отношении председателя правления жилищного кооператива, обвиняемой по статьям "Хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения" и "Коммерческий подкуп в крупном размере".

В 2020 году обвиняемая получила 290 тысяч рублей от представителя общества с ограниченной ответственностью за заключение с данной организацией, выступающей в качестве подрядчика, договора на выполнение проектно-изыскательной документации по многоквартирному жилому дому по улице Вольской в городе Самаре. В этом же году она получила от представителя той же организации 395 тысяч рублей, под предлогом передачи их председателю другого жилищного кооператива за заключение аналогичного договора по второму многоквартирному жилому дому по улице Вольской в Самаре, но обратила денежные средства в свою пользу.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному осуществляется сотрудниами подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

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