В Самаре перед судом за растрату и подлог ответит бывшая начальница отделения почтовой связи

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Следственным отделом по Советскому району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи, обвиняемой в совершении 38-ми преступлений по статьям "Присвоение или растрата" и "Служебный подлог".

В 2023 году обвиняемая присвоила более 680 тысяч рублей, которые предназначались к выплате в виде пенсий и пособий нескольким гражданам, внеся в сводно-денежные отчеты о движении денежных средств заведомо ложные сведений о выдаче денежных средств указанным лицам.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО