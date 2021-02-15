В Самаре осуждены местный житель и адвокат

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Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора начальнику службы безопасности ООО и адвокату. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными по статьям "Покушение на мошенничество, в особо крупном размере" и "Посредничество во взяточничестве".

Следствием и судом установлено, что 16 июля 2020 года мужчина, выступая в качестве посредника во взяточничестве, получил от гражданина, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», незаконное денежное вознаграждение в виде 2 миллионов рублей, для последующей их передачи адвокату за оказание содействия в назначении судом сыну указанного гражданина наказания ниже низшего предела или более мягкого вида наказания, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации. Сама же адвокат денежные средства никому передавать не собиралась, а должна была обратить их в своею пользу.

Приговором федерального суда Октябрьского района города Самары посреднику назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строго режима, а адвокату – 3, 5 года лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области