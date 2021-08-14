В Самаре мать, подозреваемая в убийстве своего годовалого сына, заключена под стражу

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Первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области продолжается расследование уголовного дела в отношении местной жительницы (1995 года рождения), подозреваемой в совершении преступлений по статьям "Покушение на убийство двух малолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии" и "Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

"9 августа подозреваемая оставила своих малолетних детей 2018 и 2020 годов рождения одних без присмотра в квартире, расположенной в одном из жилых домов микрорайона Крутые ключи, никого об этом не уведомив. После чего, женщина отсутствовала в квартире вплоть до 12 августа 2021 года. В результате противоправных действий подозреваемой мальчик 2020 года рождения скончался, его брат 2018 года рождения был обнаружен в истощенном состоянии", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

В настоящее время судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов профилактики возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Расследование уголовных дел находится на контроле руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК СО