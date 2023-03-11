В Самаре член межведомственной комиссии подозревается во взяточничестве

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Следственным отделом по Кировскому району города Самары возбуждено уголовное дело в отношении члена межведомственной комиссии Самарского округа по рассмотрению вопросов об оказании социальной помощи в виде денежных выплат и социальных услуг по социальному контракту, подозреваемого в получении взятки.

"В сентябре 2022 года подозреваемый получил 200 тысяч рублей в качестве взятки за способствование в признании гражданки участником социальной адаптации граждан, на получение помощи в виде денежных выплат и социальных услуг по социальному контракту", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Фото: СУ СКР СО