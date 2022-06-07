В Самаре бывшая начальница отделения почтовой связи ответит перед судом за служебный подлог

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Следственным отделом по Кировскому району города Самара завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы отделения почтовой связи, обвиняемой по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Служебный подлог".

"В марте 2022 года обвиняемая, используя свое служебное положение, неоднократно перечисляла денежные средства, находящиеся в кассе почтового отделения на банковский счет, оформленный на свое имя. При этом в сводно-денежный отчет о движении денежных средств были внесены заведомо ложные сведения о внесении в кассу отделения данных сумм в виде наличных денежных средств. Общая сумма ущерба, причиненная организации, составила более 2 миллионов 500 тысяч рублей. Следствием выявлено 4 эпизода подобной преступной деятельности обвиняемой. В ходе допросов женщина пояснила, что мотивом совершения преступления явилось сложное материальное положение", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО