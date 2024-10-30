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В Самаре 19-летний рабочий разбился, выполняя высотные работы при строительстве жилого дома

30 октября 2024 19:04
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Возбуждено уголовное дело.

26 октября 2024 года 19-летний рабочий, выполняя высотные работы при строительстве жилого дома в Кировском районе Самары, получил при падении с высоты травмы, несовместимые с жизнью, в результате чего скончался в этот же день в медицинском учреждении.

По данному факту следственным отделом по Кировскому району Самары возбуждено уголовное дело по признакам по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". По уголовному делу назначены первоначальные судебные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Самара

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