В Отрадном снесли аварийный дом, оставив без жилья инвалида

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Следственным отделом Отрадного возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Комитета по управлению имуществом города, подозреваемой в совершении преступления по статье "Превышение должностных полномочий".

В июне 2022 года между Комитетом по управлению имуществом Отрадного и индивидуальным предпринимателем, заключен договор на выполнение работ по сносу многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в том числе расположенного по улице Буровиков в городе Отрадный. Работы по сносу данного многоквартирного дома подрядчиком произведены. Однако жителю этого дома – собственнику 18/41 доли жилого помещения в квартире, являющемуся инвалидом 2 группы, не предоставлено жилое помещение.

Подозреваемая не уведомила подрядчика о существующем праве собственности гражданина на долю в квартире, что привело к уничтожению имущества собственника инвалида 2 группы.

Следователем проведены обыски по месту работы и жительства подозреваемой, изъята необходимая документация, касающаяся процедуры сноса указанного аварийного дома. Сама подозреваемая в ходе допроса отказалась от дачи показаний. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО