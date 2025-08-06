В Октябрьском районном суде огласили приговор по делу экс-министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина

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В среду, 6 августа, Иван Пивкин, экс-глава регионального Минтранса был признан виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Изначально ему вменяли превышение должностных полномочий, но в ходе рассмотрения дела статью сменили, сообщает sovainfo.ru.



Центром скандала стал госконтракт на ремонт участка трассы Самара - Новокуйбышевск в Волжском районе, в торгах по которому участвовали две компании: самарское ООО "Амонд" и чебоксарское ПАО "Дорисс". Прокурор утверждал, что Пивкин незаконно указал своему подчиненному, председателю комиссии по закупкам, признать победителем первую компанию, "Амонд". Александр Николаев выполнил указание, но представители "Дорисс" подали жалобу в УФАС, и результаты торгов были пересмотрены. В итоге контракт на сумму 1,2 миллиарда рублей был заключен с "Дорисс".



Затем, по версии обвинения, Пивкин связался с руководителем ООО "Автодоринжиниринг" и попросил не поставлять асфальтобетон для "Дорисс", чтобы обеспечить выполнение работ ООО "Амонд".



На последнем заседании прокуратура запросила для экс-чиновника 8 лет лишения свободы и запрет на занятие руководящих должностей на два года. В результате судья Марина Патютько огласила приговор: виновен, его приговорили к штрафу в 480 тысяч рублей и лишили права занимать определенные должности на три года. При этом от штрафа Пивкина освободили и он был выпущен из-под стражи (до вступления приговора в законную силу меру пресечения изменили на подписку о невыезде).



Адвокаты Ивана Пивкина комментировать приговор журналистам отказались, попросив на время оставить их доверителя в покое. В СИЗО экс-чиновник провел 14 месяцев.

Фото: pxhere.com