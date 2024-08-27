В Новокуйбышевске мужчина попытался скрыться не оплатив в магазине товар 

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Находясь на суточном дежурстве, начальник ГАИ Новокуйбышевска майор полиции Ильдар Бахитов, при подходе к одному из административных зданий полиции, увидел, как из соседнего магазина выбежал мужчина, которого преследовала продавец. Работник магазина сообщила полицейскому, что гражданин похитил из супермаркета товар.

Майор полиции незамедлительно принял меры к задержанию злоумышленника. После непродолжительной погони, подозреваемый был задержан. Мужчина пытался вырваться, оказывая физическое сопротивление сотруднику полиции. Попытки подозреваемого были тщетны, Ильдар Бахитов передал его прибывшим на место происшествия сотрудникам патрульно-постовой службы.

49-летнего жителя Новокуйбышевска, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления, доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

Мужчина признал свою вину и пояснил, что воспользовавшись моментом, пытался вынести продукты питания из магазины без оплаты, однако был замечен кассиром и попытался скрыться.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также в отношении задержанного был составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО