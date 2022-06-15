В Новокуйбышевске задержан мужчина, подозреваемый в даче взятки начальнику отделения судебных приставов

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В мае текущего года в служебном кабинете отделения начальника судебных приставов города Новокуйбышевска при передаче взятки в размере свыше 57,5 тысяч рублей начальнику ОСП города за прекращение исполнительного производства сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции территориального отдела полиции задержали местного жителя 1988 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки должностному лицу, за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает, что законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность как за получение взятки, так и за ее дачу и посредничество.

Фото: ГУ МВД СО