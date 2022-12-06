В Новокуйбышевске трое молодых людей подозреваются в покушении на сбыт наркотиков

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Следственным отделом Новокуйбышевска возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней девушки и еще двоих местных жителей в возрасте 19-ти и 20-ти лет, подозреваемых по статье "Покушение на сбыт наркотических средств, крупном размере".

Подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконного хранили для дальнейшего сбыта 2 вида наркотиков, общей массой около 100 граммов.

В настоящее время наркотики изъяты, подозреваемые задержаны, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО