В Москве арестовали экс-гендиректора РКСС Мельника по делу о срыве гособоронзаказа

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Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего генерального директора Российской корпорации средств связи (РКСС) Евгения Мельника, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 9 августа 2022 года в отношении Мельника Евгения Николаевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201.1 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 23 суток, то есть до 2 октября 2022 года", - сказала собеседница агентства.

Указанная статья подразумевает уголовную ответственность за использование руководителем организации своих полномочий вопреки ее законным целям для извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества или государства при выполнении государственного оборонного заказа. В случае признания виновным Мельнику грозит 8 лет колонии.

РКСС была создана в 2007 году как совместное предприятие "Рособоронэкспорта" и группы компаний "Атлантис" для обеспечении кибербезопасности государства.

Фото: Фото: пресс-служба РКСС / РБК